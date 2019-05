Possível rival de Patrick Teixeira pelo título passa a treinar com ex-campeão mundial

Depois das atuações fracas neste ano diante do japonês Takeshi Inoue e do australiano Dennis Hogan, o mexicano Jaime Munguia, campeão mundial dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe, passou a treinar com o ex-campeão Erik Morales, em Tijuana, no México.

Empresariado por Oscar De La Hoya, Munguia era treinado por Robert Alcazar, que também orientou o Golden Boy no início de carreira.

Munguia, de 22 anos, soma 33 vitórias, com 26 nocautes, e poderá ser o próximo rival do brasileiro Patrick Teixeira, segundo colocado no ranking da OMB, que está treinando na Califórnia. Segundo Patrick Nascimento, empresário do boxeador nacional, “alguma novidade” deve surgir ainda esta semana.