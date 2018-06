Os fãs do boxe vão ter a possibilidade de acompanhar Vasyl Lomachenko x Jorge Linares, uma das lutas mais aguardadas do primeiro semestre, ao vivo, sábado à noite, no SporTV. O horário previsto é das 20h, mas pode haver alteração.

Estará em jogo o título dos leves, que pertence a Linares. O ucraniano Lomachenko, bicampeão olímpico, é lutador da empresa Top Rank, de Bob Arum, enquanto o venezuelano Linares é da Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya.