Presente de Natal: Veja “Este é a sua vida” de Muhammad Ali

Em 25 de dezembro de 1978, em Londres, o apresentador Eamonn Andrews surpreendeu Muhammad Ali no New London Theatre. Levado pelo jornalista especializado em boxe Reg Guthridge, o então campeão mundial entrou pela porta do teatro e ficou surpreso.

Ali recebeu um grande aplauso da platéia e continuou balançando a cabeça como “isso é real?” Ali disse que Guthridge mentira para ele.

A primeira convidada foi a sua terceira esposa Veronica. Na sequência vieram:

Tom Jones (gravado)

Henry Cooper (boxeador inglês que lutou duas vezes com Ali)

Odessa Ali (mãe de Ali)

Cassius Marcellus Clay (pai de Ali)

Rahman Ali (irmão mais novo de Ali)

Eva (tia de Ali)

Sra. Carter (professora da terceira série)

​​Jimmy Ellis (amigo de Ali)

Joe Martin (policial que iniciou Ali no boxe)

Fred Stoner (treinador de Ali quando garoto)

Ron Oakie (primeiro adversário no amador)

Angelo Dundee (técnico de Ali)

Ziggy Pietrzykowski (adversário de Ali na final oímpica.

Wilma Rudolph (estrela do esporte americano e também dos Jogos de Roma, em 1960)

Drew Bundini Brown (amigo e auxiliar de Dundee)

Howard Bingham (fotógrafo pessoal)

Anthony Quinn (ator que estrelouv “Requiem for the Heavyweight”)

Joe Frazier (maior rival de Ali)

Joe Louis (ex-campeão mundial e um dos ídolos de Ali- gravado)

Babá com as filhas Hana e Laila