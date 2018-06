Primeira defesa de título de Rose Volante causa disputa entre SporTV e BandSports

Rose Volante defende pela primeira vez o título mundial da categoria peso leve da Organização Mundial de Boxe, dia 21 de abril, em Santos. A rival será a panamenha Lourdes “La Felina” Borbua.

O duelo causou uma disputa entre os canais esportivos do País. O BandSports iniciou a negociação, mas o SporTV está prestes a anunciar a compra dos direitos do evento.

Rose foi campeã em 23 de dezembro, quando venceu a argentina Brenda Carabajal, em Jujuy, Argentina, por pontos, após dez assaltos.

A invicta brasileira tem um cartel de 13 vitórias, com sete nocautes. Borbua também ainda não perdeu como profissional. A lutadora do Panamá acumula oito vitórias, com quatro nocautes.