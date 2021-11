Primeira vitória de Evander Holyfield sobre Mike Tyson completa 25 anos

Em 9 de novembro de 1996, Evander Holyfield subiu no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, como um enorme azarão para enfrentar o campeão Mike Tyson. O Iron Man estava reconquistando a aura de ‘rei dos pesos pesados’, após passar três anos na cadeia. Vitórias sobre Frank Bruno e Bruce Seldon tinham lhe dado os cinturões do CMB e da AMB. A confiança de Tyson era exagerada ao ponto de aceitar o duelo com Holyfield apenas dois meses após bater Seldon no primeiro assalto.

Tyson não estava preparado e pensou que iria derrotar Holyfield com facilidade, apostou em uma vitória até o fim dos três primeiros assaltos. O problema é que ‘The Real Deal’ estava no máximo de sua forma, aos 33 anos, mesmo depois de guerras recentes com Riddick Bowe.

Tyson cansou rápido e Holyfield bateu o tempo todo, até obter a surpreendente vitória no round 11. Uma vitória espetacular, que mudou o rumo da principal categoria do boxe. Causou até a revanche em 1997.

E o mais bacana é que eu estava na última fileira. Foi minha primeira cobertura internacional. Assisti ao duelo em pé o tempo todo, pois não havia ninguém atrás de mim. Inesquecível!!!