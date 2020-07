Primeiro duelo entre Canelo x GGG no “Sexta de Gala” no DAZN. Aproveite o tira-teima! Foi empate? Quem ganhou? Resultado do duelo de setembro de 2017 foi bastante contestado pelos dois lados, a ponto de uma revanche ser acertada para um ano depois. Até hoje os fãs querem uma terceira luta entre o mexicano e o cazaque