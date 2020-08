Primeiro título mundial de Acelino Popó Freitas atinge a ‘maioridade’

Em 7 de agosto de 1999, o brasileiro Acelino Popó Freitas precisou de apenas 1min41 para massacrar o russo Anatoly Alexandrov, no primeiro assalto, e conquistar o cinturão da Organização Mundial de Boxe, em La Palestre, Le Cannet, Alpes-Maritimes, na França.

Antes da luta, Popó disse ao repórter Tino Marcos, da TV Globo, que transmitiu a luta ao vivo, que não pensava em nada. “Apenas na vitória”.

Com 20 vitórias e 20 nocautes, Popó, após um rápido estudo do adversário, acertou ao menos três direitas poderosas, que deixaram o adversário desacordado, deixando o ringue em uma maca.

Popó ficou com o título da OMB até 2003, quando subiu para os pesos leves, categoria na qual também se sagriou campeão. No total, foram quatro cinturões. Merece um lugar no Hall da Fama. Parabéns, Popó!