Produtos de Eder Jofre tem boa procura pelos amantes do boxe mundial

Os amantes da nobre pelo mundo que são fãs de Eder Jofre poderão adquirir souvenirs do Galo de Ouro. Estão à venda, entre outros produtos, o ingresso da luta com Jose Legra (1973), bonequinho do Galo de Ouro e fotos assinadas com o japonês Masahiko Fighting Harada.

A iniciativa é do escritor norte-americano Chris Smith, que fez uma biografia do ex-campeão mundial dos galos e dos penas, lançada nos Estados Unidos e que deve chegar ao Brasil no segundo semestre.

Aos 85 anos, Eder fez questão de assinar fotos, cartazes e luvas, mostrando ‘ótimo preparo físico’ para suportar as longas sessões de autógrafos.

Gozado é que a gente encontra essas coisas no exterior, mas no Brasil não existem.

Saiba alguns dos produtos:

Bilhete Eder Jofre x Jose Legra – US$ 100,00

Foto Eder Jofre e Fighting Harada autografaram US$ 100,00

Luva autografada por Eder Jofre – US$ 100,00

Figura de Eder Jofre US$ 250,00