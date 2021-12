Produtos de Rocky Balboa sempre são uma ótima opção para o Natal. Geraldo Soares Albuquerque Junior, de 43 anos, de Guarulhos, é um fã dos filmes de Sylvester Stallone e acompanha seus filmes desde 1986, época de Rocky 4. Ele é o dono da loja virtual Roupas Rocky Balboa.

“Com o tempo fui fazendo as roupas dos adversários do Rocky, Clubber Lang, Ivan Drago principalmente, e comecei com camisetas também, e isso segurou mais um tempo, mas minha vontade e sonho, sempre foi conhecer a Filadélfia, cidade onde foi gravado a maioria dos filmes e em especial subir as escadarias e ver a lendária Estátua do Rocky, aí pensei porque não desenvolver a minha própria estátua!!!!”, disse o empresário.

“Além das roupas, estátua, eu faço pequenos dioramas em cubo acrílico colecionáveis da série Rocky e Rambo, e me orgulho em poder dar chance das pessoas poderem adquirir produtos com preço justo, já que os produtos importados tem preço para poucos!!!,