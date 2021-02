Programa especial ajuda Patrick Teixeira na preparação para a defesa do título mundial no sábado

Além dos treinamentos diários e costumeiros do boxe, Patrick Teixeira conta também com o suporte do Arts of Mars, que é um programa exclusivo de mentoria esportiva da Mavors em sua preparação para a luta deste sábado, em Indio, na Califórnia, diante do argentino Brian Castano. Será a sua primeira defesa do título mundial dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe, conquistado em 2019.

“Trata-se de um método ligado à fisiologia, ciência do esporte e motivação. “A principal mudança no Patrick foi o foco, sem a menor dúvida. Ele sempre foi muito focado, mas otimizou essa parte com nosso trabalho. Iniciamos o processo em um momento delicado para o Patrick, ele havia perdido há dois meses o Seu Edu Melo, que era como um pai para ele, e tinha pela frente uma das principais lutas da carreira. Eram muitas dúvidas, mas as técnicas do Art of Mars o deixaram pronto para a luta pelo cinturão. A motivação cresceu, e tudo deu certo”, afirmou Marcelo Caldas, responsável pelo projeto.

“Outro ponto que nosso trabalho transformou no Patrick foi a parte de ciência do esporte a favor. Oferecemos todo suporte de exames bioquímicos com o Dr Heros Ferreira, testes de VO2 máximo, suplementação específica, e tudo isso o deixou pronto para fazer uma grande luta pelo título. E, agora, tenho certeza que ele está ainda melhor. A confiança de todos está muito grande para mais uma vitória do Patrick neste sábado”, completou.

Pgtrick lembra que o métoido o ajudou tambpem na conquista do cinturão. “Eu adorei o centro de treinamento da Mavors logo que cheguei. Lugar espetacular, com ótima estrutura geral. O Marcelo palestrou assim que chegamos, e aquele conteúdo me deu um caminho, uma luz, um jeito de trabalhar de maneira mais inteligente. Logo de cara eu gostei. Depois o trabalho foi sendo aprimorado no planejamento, e ficou ainda melhor”, disse o campeão.

“Executamos o planejamento de forma perfeita antes da minha chance ao título, e o cinturão veio. O método foi muito importante nessa conquista, que era o meu sonho, e queremos muito mais. Na Mavors também iniciei um trabalho com o Dr Heros Ferreira (fisiologista), que me apresentou a ciência do esporte, o que era tudo muito novo para mim. Fiz testes que nunca havia feito na vida, e tudo isso me deixa confortável para desenvolver meu boxe junto à minha equipe de treinadores.”

Patrick x Castano é evento do DAZN e terá transmissão ao vivo para o Brasil. O lutador está nos Estados Unidos, onde intensifica seus treinamentos. Há 15 dias, Patrick teve a visita de Robert Diaz e Eric Gomez, chefões da Golden Boy Promotions, empresa de Oscar De La Hoya, com quem o lutador brasileiro tem contrato.