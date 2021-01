Próxima luta de Esquiva Falcão será preliminar de uma ‘guerra mexicana’. Uma chance de ouro

O medalhista olímpico Esquiva Falcão luta dia 20 de fevereiro, em Las Vegas, contra o russo Artur Akavov. O duelo vai ser uma das preliminares do combate entre Miguel Berchelt x Oscar Valdez, apontado como uma nova ‘guerra mexicana’. Tem tudo para ser um ncontro histórico como foram Barrera x Morales ou Marquez x Vasquez,

Será uma grande oportunidade para o medalha de prata em Londres/2012 de realizar uma grabnde luta, obter uma grande vitória e conquistar a possibilidade de disputar o título mundial. Mas para isso o brasileiro vai ter de se apresentar muito bem. Um desempenho morno pode alterar para pior sua perspectiva de carreira.

Berchelt x Valdez tem tudo para ser uma das melhores lutas do ano e vai chamar a atenção do mundo do boxe. Vai estar em jogo o cinturão do Conelho Mundial de Boxe na categoria dos superpenas, que pertence a Berchelt, dono de um cartel de 37 vitórias (33 nocautes) e uma derrota. Ele está com 29 anos.

Um ano mais velho, Valdez, ex-campeão dos penas, está invicto, após 28 duelos, com 22 nocautes. Ele mede 1,66 metro de altura e tem um alcance de 1,68 metro. Berchelt tem 1,70 m de altura, mas ganha bem na envergadura: 1,82 metro.