Próxima luta de Joshua pode ser no Camp Nou para 99 mil pessoas

O estádio Camp Nou, do Barcelona, pode ser palco da próxima luta do britânico Anthony Joshua. A ideia é dos empresários que cuidam da carreira do neozelandês Joseph Parker.

Um duelo Parker e Joshua serviria para unificar os títulos da Associação Mundial de Boxe (AMB), Federação Internacional de Boxe (FIB) – ambos de Joshua – e da Organização Mundial de Boxe (OMB) – que pertence a Parker.

A equipe de Parker ofereceu um contrato a Joshua, no qual o inglês receberia 65% do valor e Parker ficaria com 35%. Eddie Hearn, empresário de Joshua, não aceitou em um primeiro momento. Mas o time de Parker não desistiu e tem esta nova proposta.

O plano de lutar em um estádio é muito agradável para Joshua, que fez duas lutas em 2017. Na primeira, em abril, venceu Wladimir Klitschko, diante de 90 mil pessoas em Wembley. Em outubro, bateu Carlos Takam, em Cardiff, frente a um público de 78 mil espectadores.

Joshua x Parker no Camp Nou poderá ser visto por 99 mil pessoas.