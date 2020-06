Qual seu adversário preferido para Saul Canelo Alvarez em 12 de setembro?

Sem lutar desde novembro, quando derrotou o russo Sergey Kovalev, o mexicano Saul Canelo Alvarez prepara seu retorno aos ringues para 12 de setembro, possivelmente na categoria dos supermédios. O local também não foi definido, mas poderá ser em Las Vegas, sem a presença de público, com transmissão do DAZN,, com quem o boxeador possui um contrato de US$ 365 milhões par afazer 11 lutas e só realizou três até o momento.

Várias são as opções de Canelo. Escolha a sua preferida:

David Benavidez

Caleb Plant

Sergiy Derevyanchenko

Artur Berterbiev

Dmitry Bivol

Callum Smith

Jermall Charlo

Demétrius Andrade

Se você tiver outra alternativa, mande nos comentários.