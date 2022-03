‘Quando o boxe é grande, não há nada igual’. Foi o que aconteceu nos dois últimos finais de semana com as espetaculares vitórias de Leigh Wood e Chocolatito. Nada foi mais magnífico no esporte mundial.

Dia 5, o nicaraguense Roman Chocolatito Gonzalez mostrou que retomou a confiança e a motivação, ao derrotar Julio Cesar Martinez, por pontos, após 12 assaltos sensacionais.

Sábado passado foi a vez do britânico Leigh Wood derrotar Michael Conlan, por nocaute técnico no 12º assalto, com direito a jogar o adversário para fora do ringue.

Duas lutas já candidatas a combate do ano. Espetacular!