Que loucura! Bob Arum planeja Tyson Fury x Deontay Wilder III em Las Vegas, dia 24 de julho

As carreiras de Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder estão nas mãos dos empresários. Nesta segunda-feira, depois do britânico Eddie Hearn anunciar Fury x Joshua para 14 de agosto, na Arábia Saudita, uma corte arbitral nos Estados Unidos fez valer o direito de Wilder ter sua terceira luta com Fury até 15 de setembro.

Agora, nesta terça-feira, Arum revelou que tem data guardada no Allegiant Stadium, em Las Vegas, para realizar Fury x Wilder III. Segundo o veterano empresário, esta seria a melhor forma de se livrar do peso pesado norte-americano, contando que Fury sairia vencedor. Com isso, segundo o dono da Top Rank, Fury x Joshua ficaria livre para novembro ou dezembro.

Wilder e Fury lutaram duas vezes e existe um contrato para um terceiro combate. Houve empate no primeiro duelo e Fury venceu o segundo. Já o encontro entre os britânicos Fury e Joshua pode quebrar todos os recordes financeiros da categoria dos pesos pesados, com os pugilistas recebendo bolsas de até US$ 150 milhões. E o acerto é para duas lutas. A primeira na Arábia Saudita e o segunda na Inglaterra, em Londres, no Estádio de Wembley.