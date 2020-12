Queixo de vidro e guarda falha faz Anthony Joshua lutar no contra-ataque

Já dizia o lendário Maguila: “Onde peso pesado põe a mão não nasce cabelo”. É uma forma bem simples de mostrar a força dos lutadores da principal categoria do boxe.

Anthony Joshua, atual campeão pela Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, aprendeu na derrota para Andy Ruiz Jr em junho de 2019 que sua guarda falha e o queixo de vidro teriam de ser preservados para que novos revezes não fossem registrados.

Desta forma, o britânico passou a deixar a iniciativa para o rival e apostar nos contra-ataques. Com esta postura, o campeão olímpico em Londres/2012 recuperou os títulos na revanche contra Ruiz em dezembro do ano passado e derrotou Pulev no nono assalto no último sábado.

E a fórmula deverá ser repetida frente a Tyson Fury em um possível duelo de unificação dos títulos – Fury é o dono do cinturão do Conselho Mundial – em 2021. Se buscar o ataque, Joshua poderá correr sérios riscos como foi frente a Dillian Whyte, Wladimir Klitschko e Alexander Povetkin.