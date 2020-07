Quem vence o duelo Mike Tyson x Roy Jones Jr.? Bolsas de apostas divergem quanto ao favorito

Bastou o duelo Mike Tyson x Roy Jones Jr. ser anunciado para 12 de setembro, em Los Angeles, para que uma enxurrada de apostas fosse feita em todo o mundo. E as opiniões são divergentes. Para alguns Tyson é o favorito, para outros o vencedor será Jones.

No BetOnline, Tyson abriu como o provável vencedor e é preciso apostar US$ 350 (cerca de R$ 1,7 mil) para ganhar US$ 100 (R$ 522). Já Jones paga US$ 275 para cada US$ 100 apostado nele.

Já no Bovada, Tyson aparece como azarão, pagando US$ 120 para cada US$ 100 apostado em sua vitória. Nesta casa de apostas, são precisos US$ 160 em Jones para faturar US$ 100.

Até o dia da luta esses números serão alterados constantemente, mas, com certeza, muito dinheiro será colocado em jogo.