Quem venceria o duelo Maguila x Luis Faustino Pires?

O duelo fantasia deste domingo faz estremecer qualquer ringue. De um lado: Adilson Maguila Rodrigues. Do outro: Luis Faustino Pires. É de arrepiar! Ambos foram campeões sul-americanos e enfrentaram com muita valentia e garra grandes nomes da nobre arte internacional. O lendário George Foreman foi um adversário em comum.

Em 2003, tive a honra de entrevistar Foreman. Uma das minhas perguntas foi: “Qual o melhor brasileiro que você enfrentou? Luis Faustino Pires, Manuel Clay de Almeida ou Adilson Maguila Rodrigues?” A resposta foi rápida: “Pires”. Em 1971, no Madison Square Garden, em Nova York, o mineiro nascido na pequena Ewbank da Câmara encarou o campeão olímpico de 1968 e a troca de golpes foi absurda. Big George venceu no quarto assalto e Faustino terminou com o antebraço quebrado. Ele foi campeão sul-americano de 1970 a 1982.

Em 14 anos de boxe profissional, Luis Faustino Pires lutou 40 vezes. Foram 28 vitórias (16 nocautes), 11 derrotas e um empate. Ele acumulou combates com Oscar Bonavena, Ernie Terrel e Ron Lyle. Morreu em 12 de outubro de 2006, aos 68 anos.

Em 1990, foi a vez de Maguila encarar Foreman. Aceitou a luta franca e acabou nocauteado no segundo assalto, assim como perdera no ano anterior para Evander Holyfield, em uma eliminatória pelo título mundial que era de Mike Tyson. O sergipano, hoje com 61 anos, somou triunfos importantes sobre James Quebra-Ossos Smith, Rocky Sekorski e Water Daniel Falconi. Defendeu o título sul-americano por mais de uma década.

E então?. Quem venceria este duelo de Titãs?