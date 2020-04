Quem venceria um duelo peso pena: Eder Jofre ou Acelino Popó Freitas?

O período de pandemia do coronavírus ajudou a inundar as redes sociais com comparações entre boxeadores de épocas diferentes. Particularmente, não gosto e não sei fazer comparações, mas muita gente gosta.

Então, vamos colocar frente a frente os dois maiores boxeadores brasileiros de todos os tempos: Eder Jofre e Acelino Popó Freitas.

Como peso galo, Eder é incomparável. O mundo do boxe o considera o melhor de todos os tempos. Mas ele também foi campeão entre os penas, categoria que Popó (superpena) dominou por cinco anos de forma impressionante, além de também ganhar entre os leves.

Faça sua escolha. Eder ou Popó. Quem foi o melhor peso pena? Vamos homenagear estes dois grandes atletas nacionais.