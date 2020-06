Raphael Zumbano, primo de Eder Jofre, diz ter sido sondado para enfrentar Mike Tyson

O boxeador Raphael Zumbano, de 39 anos, afirmou ter sido sondado para ser o adversário de Mike Tyson no seu retorno aos ringues. “Foi apenas uma sondagem por telefone”, disse o pugilista, ex-campeão latino e sul-americano.

Neto de Ralph Zumbano, “A Maravilha Brasileira” na Olimpíada de Londres-1948, Raphael Zumbano é primo de Eder Jofre. Em 2011, durante a semana da luta entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez, o brasileiro se encontrou com Tyson em um hotel de Las Vegas e disse ser primo de Eder. Fã do Galo de Ouro, o Iron Man chegou a falar com Eder pelo telefone.

Raphael tem um cartel de 39 vitórias (31 nocautes), 17 derrotas e um empate. Lutou contra nomes importantes da principal categoria do boxe como Anthony Joshua, Andy Ruiz Jr. e Shannon Briggs. “Fico muito feliz por ser lembrado para poder lutar com o Tyson. O único que havia conseguido isso foi o Maguila há 30 anos.”

Morando nos Estados Unidos, Zumbano já fez dezenas de trabalhos de sparring para vários campeões mundiais, como Deontay Wilder e Bermane Stiverne

Muitos nomes do boxe já foram especulados para enfrentar Tyson, que, aos 53 anos, continua inundando as redes sociais com vídeos de treinamentos. O mais cotado para ser seu adversário é o também ex-campeão Evander Holyfield, que está com 57 anos.