Recuperado da morte do treinador, Chocolatito volta a ser campeão

Em 2017, Roman Chocolatito Gonzalez enfrentou uma tristeza profunda pela morte do treinador Arnulfo Obando, vítima de uma câncer cerebral. A perda da referência fe zo pequeno nicaraguense, de 1,60 metro, perdeu o rumo dentro dos ringues e com isso vieram as duas primeiras derrotas na carreira, após 12 anos de invencibilidade e 46 triunfos consecutivos.

Passado período de turbulência, Chocolatito, aos 32 anos, demonstrou, neste sábado, que está recuperado e pronto para manter seu reinado. O melhor do orgulho da Nicarágua pôde ser visto diante do britânico Khalid Yafai, com um nocaute no nono assalto.

A velocidade, a coragem e precisão nos golpes voltaram e Chocolatito foi terrível durante todo o combate, mesmo diante de um adversário então invicto com 26 vitórias (15 nocautes).

Chocolatito foi apontado por Alexis Arguello (1952 – 2009) como aquele que seria o maior lutador nicaraguense de todos os tempos. Pois ele mostrou que esta previsão será ratificada em breve,