Rede TV! faz golaço ao passar futebol da DAZN. Se passar o boxe, vai nocautear a audiência

O canal Rede TV! fez um “golaço” ao acertar parceria com a DAZN, empresa britânica de streamings, para transmitir os jogos da Copa Sul-Americana. Os índices de audiência têm sido bastante favoráveis.

Pois o canal daria um “nocaute” na audiência se fizesse algo semelhante com as lutas de boxe. A DAZN tem contratos com grandes boxeadores do momento e promete 100 eventos internacionais em 2019.

A Rede TV! se tornaria uma ótima opção para as noites de sábado. Saúl Canelo Alvarez, Gennady GGG Golovkin e Anthony Joshua sãoo alguns dos lutadores que poderiam se apresentar no canal.

É apenas uma dica.