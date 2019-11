Responda sobre Canelo: É o melhor da atualidade? É o melhor mexicano de todos os tempos? Dê sua opinião

A vitória impressionante sobre o russo Sergey Kovalev, por nocaute, no 11.º assalto, sábado, em Las Vegas, colocou o mexicano Saul Canelo Alvarez em grande destaque no mundo da nobre arte. Ele conquistou o título pela quarta categoria e acumula três cinturões simultaneamente.

Seu desempenho técnico-tático foi muito bom e, com grande dose de paciência, soube esperar o melhor momento para obter o nocaute de forma sensacional.

Logo depois do combate, várias foram as questões envolvendo o pugilista de Guadalajara. Canelo é o melhor boxeador da atualidade? Se sua resposta for não, escreva o nome do seu pugilista predileto. Outra questão: Canelo é o melhor pugilista mexicano de todos os tempos?

Aguardo sua participação.