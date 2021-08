Rival político, presidente das Filipinas chama Manny Pacquiao de ‘bêbado’

Caso seja candidato nas eleições presidenciais nas Filipinas em maio, Manny Pacquiao poderá enfrentar o seu maior adversário. Rodrigo Duterte, atual presidente e rival político do pugilista e senador, chamou a lenda filipina dos ringues de ‘bêbado’ para rebater as acusações de ter sumido com 10 bilhões de pesos filipinos (cerca de R$ 1 bilhão).

“Acho que Pacquiao está bêbado. Sabe, tenho tentado realmente o meu melhor para conter a corrupção”, disse Duterte durante sua reunião com os executivos do Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) e outros funcionários do governo.

Duterte também acusou Pacquiao de não pagar 2,2 bilhões de pesos filipinos em impostos. “Ele também deve ser considerado um funcionário corrupto.”

Duterte e Pacquiao são presidente do conselho e presidente, respectivamente, do partido governista PDP-Laba

Como se vê, Pacquiao deverá receber mais agressões em sua possível e futura campanha política do que dos quase 80 rivais enfrentados em 26 anos de carreira no boxe.