Roberto Durán continua internado, mas estado de saúde é bom. Bandsports revive luta contra Sugar

Roberto Durán Jr., um dos filhos do lendário Roberto “Manos de Piedra” Durán postou, nesta madrugada de sábado, uma foto do pai em um hospital da Cidade do Panamá. O ex-campeão mundial continua internado, diagnosticado com a covid-19.

Segundo seu filho, Durán está bem, disposto e não apresenta graves problemas de respiração, mas ainda não tem data prevista para ter alta.

No dia último dia 16, Durán completou 69 anos de idade. Ele foi campeão mundial em quatro categorias: leves, meio-médios, médios-ligeiros e médios. Lutou de 1968 a 2001 e acumulou um cartel de 103 vitórias (70 nocautes) e 16 derrotas. Fez parte do “Quarteto Fantástico” ao lado de Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns e Marvin Hagler.

O Bandsports transmite, neste sábado, uma dessas lutas históricas. Durán x Sugar III, de 1989.