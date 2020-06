Roberto Durán x Iran Barkley, de 1989, é a atração neste sábado no Bandsports

A grande vitória de Roberto Durán diante de Iran Barkley é a atração do canal Bandsports, neste sábado, às 23h. O desempenho do panamenho é de arrepiar frente ao “enorme” norte-americano. São 12 assaltos eletrizantes, nos quais o público em Atlantic City participa a cada golpe. O clima é espetacular!

Barkley colocava em jogo o cinturão mundial dos médios do Conselho Mundial de Boxe, conquistado ao derrotar Thomas Hearns, que, por sua vez, havia massacrado Durán dois anos antes.

Detalhe: repare ao final da luta o apresentador Michael Buffer, com problemas no microfone, tendo de anunciar o vencedor aos berros. Muita história em apenas uma luta. Vale a pena conferir. E o melhor: a narração é do saudoso Luciano do Valle.