Robson Conceição desafia campeão que derrotou seu algoz e pediu namorada em casamento em cima do ringue

Logo após o anúncio oficial da vitória de Shakur Stevenson sobre Oscar Valdez, neste sábado, em Las Vegas, o brasileiro Robson Conceição desafiou o novo campeão unificado dos supernas da Organização Mundial e Conselho Mundial de Boxe. O brasileiro usou as redes sociais para mandar um recado ao americano. “Parabéns, campeão. Espero que você faça acontecer. Fãs de boxe esperem por isso”, o campeão olímpico, em inglês.

Segundo colocado do CMB e terceiro na OMB, Robson perdeu para Valdez em outubro do ano passado, após decisão por pontos bastante contestada. O brasileiro teve a promessa por parte de Mauricio Sulaiman, presidente do CMB, de que teria uma nova oportunidade em breve. “Vamos aguardar a Top Rank”, disse Luiz Dorea, técnico de Robson.

Stevenson se apresentou de forma impecável diante de Valdez. Foi pouco atingido porque evitou o confronto frente ao mexicano, ao atuar na média e longa distância. Canhoto, teve êxito em manter o rival afastado com boa movimentação das pernas e também graças a um belo jab, aliado a bons diretos e cruzados. O mexicano chegou a sofrer uma queda no sexto assalto.

Valdez praticamente não achou Stevenson no ringue e só teve um bom desempenho no terceiro round. Em decisão unânime, após 12 assaltos, os jurados apontaram 117 a 110 e 118 a 109 (duas vezes).

Valdez, de 31 anos, perdeu pela primeira vez, após 30 vitórias, com 23 nocautes), enquanto Stevenson, de 24 anos, prata na Olimpíada do Rio, em 2016, continua invicto, com um cartel de 18 vitórias, com nove nocautes.

Ao final da luta, ainda em cima do ringue, Stevenson pediu sua namorada em casamento e lhe colocou uma aliança em um dedo da mão esquerda.