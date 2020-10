Robson Conceição e Esquiva Falcão obtêm vistos e lutas estão confirmadas nos EUA

Estão confirmadas as lutas de Robson Conceição e Esquiva Falcão neste fim de ano. Os dois boxeadores obtiveram os vistos norte-americanos. O campeão olímpico luta dia 31 de outubro,, em Las Vegas, diante de Adam Lopez, pelo cinturão norte-americano, versão Federação Internacional de Boxe.

Já o medalhista de prata se apresenta em 12 de dezembro, também em Las Vegas, com adversário indefinido, podendo ser uma eliminatória pelo título mundial dos médios.

Outra novidade, segundo Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You, é a realização da 10ª edição do Boxing For You na segunda quinzena de novembro, na Arena de Lutas, em São Paulo. As atrações principais serão Eduardo Pará, atual campeão brasileiro superpena, e a ex-campeão mundial Rose Volante.