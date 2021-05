Robson Conceição é personagem da série da TV Globo ‘Minha Medalha’, que será exibida no intervalo da novela ‘Império’ deste sábado e no dia seguinte, em uma versão estendida, dentro do ‘Esporte Espetacular’.

O episódio vai relembrar a conquista do primeiro ouro olímpico da história do boxe brasileiro, feito realizado nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Um dos momentos de destaque é a vitória na final diante do francês Sofiane Oumiha, por decisão unânime dos árbitros, para delírio do público que lotava o ginásio.

“No momento que recebi a medalha, refleti sobre a minha história, o início sem apoio e patrocínio, o tempo que vivi longe da família e que por trás dela tem uma história, é a primeira medalha de ouro para o boxe brasileiro”, relembra Robson Conceição, que é o atual 15º colocado no ranking mundial da Organização Mundial de Boxe entre os pesos superpenas.