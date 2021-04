Robson Conceição entra pela 1ª vez no ranking mundial: 15º da OMB dos superpenas

Como era esperado, a vitória sobre Juan Antonio Ahumada no último dia 10 colocou Robson Conceição no ranking mundial. O Brasileiro surge em 15º na Organização Mundial de Boxe, após 16 vitórias, com oito nocautes.

Com isso, o campeão olímpico no Rio-2016 dá passo decisivo na carreira e a partir de agora poderá disputar combates importantes em busca de um chance de chegar ao título mundial.

Segundo o técnico Luiz Dorea, Robson deverá voltar a lutar em agosto ou setembro. O norte-americano Jamel Herring é o dono do cinturão dos superpenas pela OMB.