Robson Conceição está ‘90%’ e pode retornar na edição de abril do Boxing For You

O retorno de Robson Conceição está próximo. O campeão olímpico, segundo o técnico Luiz Dorea, está 90% recuperado das cirurgias que sofreu nas mãos no fim do ano passado.

Aos 31 anos, sem lutar desde junho, o baiano pode voltar aos ringues em abril. Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You e conselheiro do boxeador, afirmou que possui a autorização da Top Rank, empresa com a qual o pugilista tem contrato, para que Robson lute na versão de abril do Boxing For You.

Atuando na categoria dos penas, Robson, após a conquista da medalha olímpica na Rio-2016, acumula 13 vitórias, com seis nocautes, e mantém o cartel invicto.