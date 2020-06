Robson Conceição está 99% recuperado das cirurgias nas mãos, diz Luiz Dórea

Robson Conceição está pronto para retornar aos ringues. A afirmação é do técnico Luiz Dórea, que cuida da carreira do campeão olímpico na Rio-2016. “Ele está 99% recuperado das cirurgias nas mãos”, disse o treinador para este blog.

Segundo Dórea, Robson sofria com dores nas mãos desde a época de amador. “Ele teve 428 lutas no amadorismo. Ele lutou demais. Ele treina muito também, com isso ele acumulou várias micro fraturas que estavam causando muitas dores após treinos e lutas ultimamente.”

Robson está treinando bem durante a pandemia e, para Dórea, está pronto para voltar aos ringues. “Só é preciso ter uma oportunidade para que ele volte a pisar em um ringue.”

Aos 31 anos, soma 13 vitórias como profissional e sua última luta foi em junho do ano passado. O brasileiro tem contrato com a Top Rank, empresa do Bob Arum.