Robson Conceição inicia nos EUA treinos de sparring para luta do dia 29

Robson Conceição iniciou, nesta terça-feira, nos EUA os treinos de sparring para luta do dia 29. Brasileiro vai expor a quarta colocação no ranking do CMB frente ao invicto norte-americano Xavier Martinez, em Tulsa, Oklahoma.

Robson se exercitou em oito roundes com dois sparrings da empresa Top Rank, segundo o técnico Luiz Dórea, que está com toda a equipe do boxeador brasileiro, em Las Vegas.

Esta será a primeira aparição do brasileiro, após a discutida derrota para o mexicano Oscar Valdez, em setembro.

Martinez, de 24 anos, soma 17 vitórias, com 11 nocautes e é o número 14 do Conselho Mundial de Boxe, entidade na qual Robson é o quarto colocado.

Campeão olímpico na Rio/2016, Robson, de 33 anos, acumula 16 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota.