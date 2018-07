Robson Conceição luta neste sábado e diz que vai ser campeão mundial em 2019

Robson Conceição, campeã olímpico em Londres-2012 luta pela sétima vez como profissional, neste sábado, à noite, diante do mexicano Alex Torres Rynn, na Filadélfia.

Em entrevista exclusiva, o pugilista baiano afirmou que vai estar pronto em 2019 para ganhar o título mundial. E, se possível, diante do ucraniano Vasyl Lomachenko.

Como foi sua preparação para luta deste sábado?

Eu fiz um excelente camp de preparação na Champion com o professor Luiz Dórea. Tenho muito material humano nos treinos, excelentes lutadores canhotos para simular o jogo do meu adversário. Foquei muito no que eu tenho que fazer no ringue, minhas atitudes. Estou pronto para realizar uma grande luta no sábado e sair com uma excelente vitória.

Como você se classifica como boxeador?

Sou um lutador versátil, técnico ou pegador, de acordo com o desenvolvimento da luta. É assim que me classifico.

A Top Rank é uma empresa com força no mundo do boxe e pode colocá-lo diante de grandes adversários em breve. Como você vê esta possibilidade?

Estou pronto para enfrentar quem a Top Rank desejar. Estou evoluindo luta a luta, treino a treino, e sei que vou alcançar meu objetivo em 2019, que é lutar contra o campeão e conquistar esse cinturão para o Brasil.

Tem preferência em disputar algum dos cinturões mundiais?

Eu acho que o Lomachenko é o grande nome da categoria, o cara a ser batido hoje. Tenho muita vontade de lutar contra ele. Sobre título de organização preferencial, não tenho. Todas têm sua importância.

Qual o tratamento que você recebe no profissionalismo como medalha de ouro olímpico?

Eu acredito que a medalha de ouro abre portas, é muito positivo, mas também criar uma responsabilidade maior. Imagino que todos queiram ganhar do medalhista olímpico de ouro, e pensando nisso me ajuda na motivação para treinar cada vez mais e melhor, dia a dia.