Robson Conceição machuca a mão e só volta aos ringues em dezembro

Uma contusão na mão impede que o Robson Conceição lute em outubro. Com isso, o campeão olímpico no Rio-2016 só deve voltar aos ringues em dezembro.

Com 13 vitórias (seis nocautes), o boxeador baiano lutou pela última vez em 8 de junho, quando derrotou, por pontos, o mexicano Carlos Ruiz. Ele ainda fez mais dois combates em 2019, com uma vitória por nocaute e outra por pontos.

Robson, que chegou a figurar no ranking do Conselho Mundial de Boxe, não está em nenhuma lista das principais entidades que dirigem o boxe internacional.

A exemplo de Esquiva Falcão, medalha de prata em Londres-2012, Robson também tem contrato com a Top Rank, empresa do lendário Bob Arum, a maior do boxe mundial.