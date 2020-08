Robson Conceição ‘nocauteia’ cirurgia nas mãos e faz de 8 a 10 rounds por treino para luta do dia 29

As dores nas mãos, que levaram Robson Conceição a ser submetido a cirurgias, fazem parte do passado. O campeão olímpico publica diariamente vídeos de seus treinamentos para a luta do dia 29, na Arena de Lutas, em São Paulo.

“O treino está forte. Há quatro semanas estou fazendo sparring e estou me sentindo muito tranquilo”, disse o invicto pugilista, que soma 13 vitórias, com seis nocautes.

O técnico Luiz Doria também mostra otimismo com seu pupilo, que não luta há mais de um ano por causa de mini-fraturas nas mãos. “As mãos estão reagindo bem, dentro do previsto. Agora é questão de tempo. Robson está bem técnica e fisicamente.”

Robson e Esquiva Falcão serão os protagonistas da nona edição do Boxing For You. O empresário Sergio Batarelli, representante da Top Rank, empresa com a qual os dois lutadores possuem contrato, deve definir os adversários nos próximos dias.