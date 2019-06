Robson Conceição precisa “esquecer” medalha de ouro, se quiser ser campeão mundial

Robson Conceição venceu o mexicano Carlos Ruiz, por pontos, após oito rounds, sábado à noite, em Reno, e manteve invencibilidade no boxe profissional, após 13 lutas. Mas o triunfo não acrescentou em nada na carreira do boxeador nacional, que deveria ter nocauteado o adversário.

Alguns poderão dizer, “mas o badalado Shakur Stevenson também não derrubou o Ruiz”. Só que o Stevenson é americano e a análise de suas lutas são feitas diferentemente do que acontece com Robson. E um detalhe: o lutador dos Estados Unidos tem 21 anos, contra 30 do Brasileiro.

O site “Bad Left Hook” fez críticas duras ao estilo de Robson. E eu concordo. Robson precisa “esquecer” a medalha de ouro conquistada na Rio-2016. Ou seja: deixar defintivamente a forma olímpica de atuar. No profissional, não se marca pontos. É preciso bater, machucar, derrubar os adversários.

Robson foi treinar antes da luta na American Top Team, nos Estados Unidos, que é especializada em MMA. Acho que seria melhor treinar, talvez, com a equipe de Canelo. Nem se fosse apenas por uma vez. Só para ter uma ideia.