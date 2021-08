Robson Conceição se prepara para Oscar Valdez: 100 rounds com três sparrings

Está intenso o treinamento de Robson Conceição na Califórnia para o duelo pelo título mundial dos superpernas do Conselho Mundial de Boxe, dia 10 de setembro, diante do mexicano Oscar Valdez. O brasileiro treina a parte técnica na academia de Anderson Silva, em Los Angeles, e faz os sparrings na academia de Robert Garcia, que fica a 50 quilômetros.

“Estamos seguindo a nossa planificação. Estamos fazendo oito rounds, com um atleta, depois no outro dia oito rounds contra dois atletas. Depois 10 rounds, com um atleta, 10 rounds com dois atletas, 12 rounds com dois atletas, 12 rounds com três atletas e vamos mantendo os 12 rounds. Quando faltar 15 dias para a luta baixamos para 10 rounds e para oito rounds”, disse o técnico Luiz Dórea.

Nesta semana, Robson treinou na segunda-feira e volta a realizar a mesma atividade nesta sexta. “Tem semanas com duas sessões de sparrings e vai ter semanas com três sessões”, continuou o treinador. “Rounds vão variar entre oito e 12. Trabalho progressivo. Os rounds vão subindo pouco a pouco, passo a passo.”

Sobre os atletas escolhidos para o treino de sparring, Dórea revelou que são “variados e de alto nível”. “São lutadores com o estilo de Valdez e que pertencem à categoria dos superpenas e leves.”