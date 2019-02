Robson Conceição tem rival definido para luta no Rio; Esquiva Falcão vai treinar nos EUA

O argentino Sergio Ariel Estrela, de 32 anos, será o adversário de Robson Conceição, dia 31 de março, em Mangaratiba, no Rio, em duelo superpena (58,967 quilos) válido pela quinta edição do Boxing For You.

Estrela, que fará sua segunda luta fora da Argentina, a primeira foi no México, vem de duas derrotas. A última diante do compatriota Federico Sebastian Pedraza, em 11 de janeiro. O argentino tem um cartel de 20 vitórias (11 nocautes), 16 derrotas (três nocautes) e três empates.

O campeão olímpico Robson Conceição, de 30 anos, fará sua estreia em ringues brasileiros como profissional. Ele acumula 11 vitórias, das quais cinco por nocaute. Um novo triunfo deve colocar o pugilista baiano no ranking mundial.

Esquiva Falcão, outra grande atração da edição carioca do Boxing For You, viaja nesta quarta-feira para a Califórnia, nos Estados Unidos, para treinar com o seu técnico Robert Garcia. O medalha de prata em Londres-2012 vai atuar como sparring de Mickey Garcia, irmão de Robert, que luta contra Errol Spence Jr., em 16 de março.

A participação de Esquiva neste treinamento é duplamente importante, pois fará luvas com um grande pugilista da atualidade e servirá para aprimorar a técnica de Garcia, que terá pela frente um canhoto, assim como Esquiva.

”O training camp será bastante intenso, com muito sparring, parte física e técnica. Cheguei a um nível em que a exigência é enorme. Os adversários estão cada vez mais difíceis e, claro, a preparação precisa ser muito boa”, disse Esquiva Falcão, que luta na categoria dos média (até 72 quilos).

“Nas próximas duas semanas, para finalizar o training camp, vamos ter Esquiva Falcão, que é um atleta de 160 libras [72 quilos]. Esquiva é canhoto e acho que provavelmente será o melhor treino que Mikey poderia ter. Vamos precisar sentir a força e o poder de um lutador como ele no sparring. Mikey precisa dele”, contou Robert Garcia, lembrando que seu irmão atua na categoria dos meio-médios (66,678 quilos).

O adversário de Esquiva para o duelo de 31 de março ainda não foi definido pela Top Rank, empresa do lendário Bob Arum, que cuida da carreira dos dois pugilistas brasileiros.

Esquiva é o sexto colocado da Associação Mundial de Boxe (AMB), oitavo da Federação Internacional de Boxe (FIB) e décimo no Conselho Mundial de Boxe (CMB). O boxeador capixaba soma 22 vitórias, com 15 nocautes. Aos 29 anos, será a primeira vez que o lutador vai se apresentar no Brasil como profissional.