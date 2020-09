Robson Conceição vai disputar título norte-americano dia 17 de outubro na preliminar de Lomachenko x Lopez

Robson Conceição vai disputar título da NABF (norte-americano), dia 17 de outubro, na preliminar de Vasyl Lomachenko x Teofimo Lopez, no MGM Hotel, em Las Vegas, diante do norte-americano Adam Lopez. “Falta acertar o visto e autorização para entrar nos Estados Unidos”, disse o manager Sergio Batarelli.

Lopez, de 24 anos, é dono de um cartel de 14 vitórias (seis nocautes) e duas derrotas. Ele ganhou o cinturão, vinculado à Federação Internacional de Boxe, ao bater o compatriota Luis Coria, em 11 de junho, por decisão majoritária.

Aos 31 anos, Robson soma 14 vitórias, com sete nocautes, e sua última apresentação foi em 19 de agosto, quando venceu Eduardo dos Reis, por nocaute, no segundo assalto, na nona edição do Boxing For You.