Robson Conceição vai estar mais técnico e agressivo, diz Luiz Dórea

O campeão olímpico Robson Conceição retorna aos ringues profissionais, neste sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo, na nona edição do Boxing For You, com transmissão ao vivo do FOX Sports. O baiano, de 31 anos, não luta há mais de 14 meses e terá pela frente o compatriota Eduardo Reis, em sua 14ª luta na carreira.

“Robson vai estar mais técnico e agressivo”, garantiu o técnico Luiz Dórea. Segundo ele, o período de pandemia serviu para recuperar o boxeador das cirurgias sofridas nas mãos para tratar microfraturas e também corrigir seu posicionamento e golpes.

Dórea prevê um “Robson muito motivado por estar de volta ao ringue, em especial no Brasil”. O medalha de ouro na Rio-2016 não luta desde 8 de junho do ano passado, quando venceu o mexicano Carlos Ruiz, por pontos.

A nona edição do Boxing For You vai contar também com a apresentação de Esquiva Falcão, que terá pela frente o também brasileiro Morrama Araújo, que vai substituir Davi Eliasquevici, após o lutador quebrar o nariz em treino. O evento tem mais duas lutas.