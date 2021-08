Robson Conceição vai para os EUA treinar onde está Esquiva Falcão e na academia de Anderson Silva

Robson Conceição vai para os Estados Unidos, nesta segunda-feira, para a fase final de treinamentos, visando o duelo com o mexicano Oscar Valdez, dia 10 de setembro, em Tucson, pelo título mundial dos superpenas, versão Conselho Mundial de Boxe.

Acompanhado do técnico Luiz Dorea, o boxeador vai para a Califórnia, onde vai treinar, em Los Angeles, na academia de Anderson Silva, e fará sparring em Riverside, centro de treinamento do treinador Robert Garcia, onde está Esquiva Falcão, que se prepara luta dia 28 de agosto, na Alemanha. O empresário Sergio Batarelli, conselheiro de Robson, viaja nos próximos dias.

A razão para ter Valdez x Conceição é porque o mexicano (29-0, 23 KOs), de 30 anos, integrante da equipe olímpica do México na Olimpíada de Pequim-2008 e Londres-2012, gostaria de se vingar de uma derrota no amador diante do brasileiro (16-0, 8 KOs), de 32, ocorrida na final dos Jogos Pan-Americanos de 2009 na Cidade do México, quando o lutador nacional ganhou a medalha de ouro. Robson conquistaria a medalha de ouro olímpica no Rio-2016.