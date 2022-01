Robson Conceição vence e vai disputar mais uma vez o título mundial dos superpenas

Robson Conceição vai disputar mais uma vez o título mundial dos superpenas. O brasileiro venceu, neste sábado, em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, o norte-americano Xavier Martinez, por pontos, em decisão unânime dos jurados, após dez assaltos: 100 a 90, 99 a 91 e 99 a 92.

Com o resultado, Robson, medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016, se tornou o desafiante oficial pelo Conselho Mundial de Boxe e vai disputar mais uma vez o cinturão. Em setembro do ano passado, o lutador nacional perdeu em decisão bastante contestada para o campeão Oscar Valdez, do México.

Valdez deverá voltar ao ringue em 30 de abril, quando vai enfrentar o norte-americano Shakur Stevenson, dono da cinta pela Associação Mundial de Boxe. Robson vai enfrentar o vencedor deste duelo, possivelmente no segundo semestre.

“Tive que treinar mais forte porque sabia o desafio que ele representaria para mim esta noite. Mais importante, consegui ser dominante esta noite porque trabalhei muito duro porque estava motivado. Eu sei que deveria ser o campeão. Eu sei que venci Oscar Valdez. Ele tem uma luta contra o Shakur Stevenson, e acho que o Shakur vai vencer. Mas como fã e lutador, quero que o Oscar vença porque ele me deve uma luta”, disse Robson ainda em cima do ringue.

“Aprendi muito com a derrota do Oscar Valdez e por isso consegui me dedicar. Não fiquei desanimado com o que aconteceu naquela noite. Eu sei quem eu sou, e sabia que se eu trabalhasse, eu poderia ter esse tipo de performance. Mas minha mente está focada em Valdez, e eu definitivamente quero essa chance”, afirmou o brasileiro, que soma 17 vitórias e uma derrota.

Robson aproveitou para cutucar ainda mais o campeão mexicano. “Para ser honesto, acho que Xavier Martinez bate mais forte que Oscar Valdez. Senti os socos dele, mas sei que esse é o tipo de luta que eu precisava para me preparar porque sou um lutador de nível campeão mundial. E eu definitivamente quero Oscar Valdez.”

Martinez afirmou: “Achei que teria uma pontuação mais equilibrada. Eu sei que não fiz o suficiente para vencer. Eu me recostei demais. Eu não apliquei o plano de jogo completamente. É o que é. Eu não vou ser um mau perdedor. Ele fez seu trabalho esta noite. Não era minha noite”, disse o lutador, que perdeu sua invencibilidade após 17 lutas. Seu melhor momento foi no terceiro assalto, quando acertou uma esquerda, que desestabilizou o brasileiro.