Rocky Balboa é tema de barbearia na Mooca

O fã do personagem de Rocky Balboa tem um lugar especial para cortar a barba e o cabelo. Trata-se da Barbearia Balboa, no bairro da Mooca. Lá, tudo relembra o lutador personificado pelo astro do cinema Sylvester Stallone.

Enquanto aguarda a sua vez, o cliente pode conferir fotos, frases, luvas, cinturões e jogos, além de outros artigos do boxeador mais famoso do cinema.

Há três anos em atividade, o local ficou um período fechado por causa da pandemia, mas, com restrições e segurança, retomou os trabalhos.

Em homenagem aos irmãos e sócios Jéssia e Gutierres, acompanhe um clipe da última cena do sexto episódio da saga Rocky Balboa.