Rocky Balboa festeja 75 anos! Parabéns ao maior personagem do cinema

O nova-iorquino Michael Sylvester Gardenzio Stallone, mais conhecido como Sylvester Stallone ou também Sly Stallone, criador de Rocky Balboa, o maior personagem do cinema, é o aniversariante do dia.

Stallone disse no início do ano que Balboa não participará do terceiro episódio de Creed, que terá a direção de Michael B. Jordan e tem estreia prevista para o final do ano que vem.

Mas muitos fãs, inclusive este blogueiro ainda acreditam que o eterno campeão ainda poderá fazer uma despedida na telona. Vamos esperar!