Rose Volante e Eder Jofre: 1ª defesa da campeã pode ser em 30 de março

Eder Jofre, o maior peso galo da história do boxe, fez uma previsão quando encontrou com Rose Volante. “Essa moça ainda será campeã do mundo.” E o “Galo de Ouro” acertou em cheio no último dia 22 de dezembro.

Orgulhosa, a pugilista coloca nas redes sociais uma foto ao lado do o melhor boxeador brasileiro de todos os tempos.

Mas, apesar do título da Organização Mundial de Boxe, Rose teve pouco espaço na mídia brasileira. Talvez por causa do período em que a luta foi disputada.

O importante é que o Brasil tem uma campeã, que poderá fazer a primeira defesa no dia 30 de março, em Santos. A revanche com a argentina Brenda Carabajal vai ficar para o segundo semestre.

E o Brasil ainda poderá somar mais um título com Esquiva Falcão, que luta em março e poderá desafiar o japonês Ryota Murata ainda em junho pelo cinturão dos médios da Associação Mundial de Boxe.