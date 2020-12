Rose Volante mostra força e determinação em seu retorno ao ringue

Afastada dos ringues desde março do ano passado, quando perdeu para a britânica Katie Taylor o título mundial dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe, Rose Volante, aos 38 anos, mostrou que ainda tem muita lenha para queimar.

A ex-campeã mundial teve bo desempenho diante de Halanna dos Santos, na décima edição do Boxing For You, venceu por pontos e sonha em voltar a disputar o cinturão, agora na categoria dos meio-médios-ligeiros.

“Estou feliz e honrada. Eu me senti como se fosse minha primeira luta. Tive bom ritmo, acertei bons golpes, mas a Halanna mostrou boa resistência”, disse a lutadora, que somou a 15ª vitória, em 16 lutas.