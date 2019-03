“Rose Volante tem a mão direita muito forte, mas a minha será levantada no dia 15”, diz Katie Taylor

Um dos maiores nomes do esporte irlandês da atualidade, a boxeadora Katie Taylor, adversária da brasileira Rose Volante, dia 15, na Filadélfia, Estados Unidos, prevê um duelo “duro”. “Mas estou confiante de que minha mão será levantada após a luta”, disse a boxeadora, cinco vezes campeã mundial e medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012, em entrevista exclusiva.

O que você sabe sobre o Brasil?

Eu estive no Rio para as Olimpíadas de 2016 e, infelizmente, as coisas não deram certo nos Jogos (derrota nas quartas de final), mas eu realmente gostei do que vi do Rio e as pessoas foram muito amigáveis.

Qual sua análise sobre Rose Volante?

Rose é uma grande campeã e uma grande lutadora. Ela é muito forte e tem uma mão direita muito forte, então estou esperando uma luta muito dura. Estamos invictas e somos campeãs, por isso estamos colocando muita coisa em risco nesta luta.

Qual será o resultado da luta?

Eu não sou boa em fazer previsões, mas meu treinador Ross Enamait terá um plano para a luta e estou confiante de que minha mão será levantada no final.

O que significa para você lutar na semana de Saint Patrick (apóstolo da Irlanda)? Obviamente trata-se de um grande fim de semana para os irlandeses em todo o mundo e especialmente nos Estados Unidos, onde vivem tantos irlandeses e pessoas com raízes irlandesas, então estou realmente ansiosa para fazer uma grande apresentação.

Como você se sente sendo uma das personalidades irlandesas da atualidade? Eu deixo esta análise para outras pessoas julgarem. Para um país pequeno, tivemos a sorte de produzir alguns atletas incríveis durante esses anos. Recebo muito apoio de casa, por isso espero continuar representando a Irlanda nos próximos anos e continuar trazendo títulos mundiais para a Irlanda.

Quais os boxeadores que você destaca no boxe atual? Eu adoro assistir às lutas de Vasyl Lomachenko e Oleksandr Usyk. Lembro-me deles como amadores e é ótimo vê-los agora como profissionais no auge da carreira. Eles são tecnicamente brilhantes e você pode aprender muito observando-os.

Aos 32 anos, você pensa em ser campeã em outras categorias? Eu definitivamente não conseguiria descer de peso, mas talvez pudesse subir um peso. Eu não me considero muito acima das demais lutadoras. É importante se concentrar apenas na próxima luta e agora eu sei que tenho um grande desafio pela frente com Rose Volante. Eu definitivamente quero ser campeãa unificada no peso leve e depois disso vamos ver que outras oportunidades irão surgir.