Rose Volante treina 150 roundes, com 6 sparrings para a luta contra Katie Taylor

Rose Volante continua em ritmo forte de treinamento para o duelo de 15 de março, na Filadélfia, Estados Unidos, diante da irlandesa Katie Taylor.

Segundo o técnico Felipe Moledas, a campeão dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe (OMB) vai realizar até o combate 150 roundes, com seis sparrings, todos homens.

“Paramos com a musculação há um mês e a nossa prioridade agora é aumentar a potência e a velocidade”, disse o treinador da boxeadora nacional, que deverá viajar para o território norte-americano no início do próximo mês.

O histórico duelo para o boxe brasileiro será unificatório. Estarão em jogo os cinturões da OMB e os da Federação Internacional de Boxe e da Associação Mundial de Boxe, ambos pertencentes à lutadora europeia.