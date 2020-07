Roy Jones Jr. aponta para um duelo com Anderson Silva após exibição com Mike Tyson

Mike Tyson x Roy Jones Jr., em 12 de setembro, deverá mesmo ser a primeira de muitas exibições envolvendo “grandes lendas do esporte”. Jones afirmou que tem muito interesse em se apresentar diante de Anderson Silva, grande astro do MMA.

“As pessoas conversam sobre Roy Jones Jr. x Anderson Silva em uma luta de boxe há anos, mesmo antes da luta entre McGregor e Mayweather. Nós deveríamos ter feito primeiro. E, ao contrário dessa luta, Anderson tem experiência profissional de boxe. McGregor não. Então, essa é uma luta muito mais competitiva, principalmente porque somos mais velhos. Agora, porque ele tem experiência, é muito mais fácil para ele sobreviver”, disse Jones ao site MMA Fighting.

“Ele não precisa lidar com o jovem tigre Roy Jones. Ele consegue lidar com o Roy Jones mais velho, que ele pode ter uma chance de lidar, porque eu sou muito mais velho do que era antes. Mas esse ainda é um grande evento e teria sido um grande evento se acontecesse naquela época. Como Mike mostra agora, nunca diga nunca, a oportunidade pode chegar agora”, afirmou o ex-campeão mundial dos médios, supermédios, meio-pesados e pesados.

Jones tem 51 anos e não luta desde 2018. O brasileiro Anderson Silva tem 45 anos e uma carreira super vitoriosa no MMA, com 44 lutas, 34 vitórias e 20 nocautes. No boxe, foram apenas duas lutas profissionais. Com uma derrota em 1998 e uma vitória em 2005. Anderson afirmou várias vezes ser fã de Jones e até fez alguns movimentos semelhantes ao norte-americano em suas lutas.